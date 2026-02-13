Praveg consolidated net profit rises 2.09% in the December 2025 quarter

Sales rise 66.64% to Rs 90.45 croreNet profit of Praveg rose 2.09% to Rs 9.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 66.64% to Rs 90.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 54.28 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales90.4554.28 67 OPM %29.0239.55 -PBDT23.1220.14 15 PBT10.9213.37 -18 NP9.289.09 2
