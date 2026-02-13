Associate Sponsors

Hindustan Hardy standalone net profit rises 29.51% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 36.18% to Rs 27.10 crore

Net profit of Hindustan Hardy rose 29.51% to Rs 1.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.22 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 36.18% to Rs 27.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales27.1019.90 36 OPM %9.269.15 -PBDT2.541.89 34 PBT2.141.60 34 NP1.581.22 30

First Published: Feb 13 2026 | 9:05 AM IST

