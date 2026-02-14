Hit Kit Global Solutions standalone net profit declines 75.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 23.81% to Rs 0.26 croreNet profit of Hit Kit Global Solutions declined 75.00% to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.81% to Rs 0.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.21 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.260.21 24 OPM %3.8519.05 -PBDT0.010.04 -75 PBT0.010.04 -75 NP0.010.04 -75
