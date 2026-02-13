Associate Sponsors

Indag Rubber consolidated net profit rises 539.13% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:28 AM IST
Sales rise 0.88% to Rs 56.18 crore

Net profit of Indag Rubber rose 539.13% to Rs 2.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.46 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.88% to Rs 56.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 55.69 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales56.1855.69 1 OPM %4.89-0.59 -PBDT5.102.00 155 PBT3.380.32 956 NP2.940.46 539

First Published: Feb 13 2026 | 9:28 AM IST

