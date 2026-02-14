India Nippon Electricals consolidated net profit rises 56.20% in the December 2025 quarter

Sales rise 26.59% to Rs 271.76 croreNet profit of India Nippon Electricals rose 56.20% to Rs 24.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 26.59% to Rs 271.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 214.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales271.76214.67 27 OPM %10.8011.99 -PBDT37.7827.65 37 PBT33.3021.20 57 NP24.9315.96 56
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content