Innovative Tech Pack standalone net profit rises 413.64% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 5:18 PM IST
Sales rise 4.57% to Rs 32.46 crore

Net profit of Innovative Tech Pack rose 413.64% to Rs 1.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.22 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.57% to Rs 32.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.04 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales32.4631.04 5 OPM %9.469.15 -PBDT2.401.75 37 PBT1.130.22 414 NP1.130.22 414

First Published: Feb 13 2026 | 5:18 PM IST

