Bazel International consolidated net profit rises 75.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 59.21% to Rs 1.21 croreNet profit of Bazel International rose 75.00% to Rs 0.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 59.21% to Rs 1.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.76 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.210.76 59 OPM %24.7944.74 -PBDT0.150.13 15 PBT0.150.10 50 NP0.210.12 75
