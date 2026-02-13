Associate Sponsors

RNIT AI Solutions standalone net profit rises 150.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 5:18 PM IST
Sales rise 72.15% to Rs 13.91 crore

Net profit of RNIT AI Solutions rose 150.00% to Rs 3.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.44 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 72.15% to Rs 13.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.08 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales13.918.08 72 OPM %42.3427.48 -PBDT5.812.26 157 PBT4.811.56 208 NP3.601.44 150

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Feb 13 2026 | 5:18 PM IST

