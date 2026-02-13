Associate Sponsors

Sunflag Iron & Steel Company consolidated net profit rises 19.55% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 5:17 PM IST
Sales rise 5.66% to Rs 942.47 crore

Net profit of Sunflag Iron & Steel Company rose 19.55% to Rs 59.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 50.14 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.66% to Rs 942.47 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 892.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales942.47892.00 6 OPM %14.0012.37 -PBDT117.7591.62 29 PBT86.9565.57 33 NP59.9450.14 20

First Published: Feb 13 2026 | 5:17 PM IST

