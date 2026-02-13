Jamna Auto Industries consolidated net profit rises 32.85% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.72% to Rs 667.79 croreNet profit of Jamna Auto Industries rose 32.85% to Rs 58.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 43.83 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.72% to Rs 667.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 562.48 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales667.79562.48 19 OPM %17.0513.72 -PBDT112.3877.32 45 PBT94.9663.19 50 NP58.2343.83 33
