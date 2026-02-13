Kajaria Ceramics consolidated net profit rises 12.84% in the December 2025 quarter

Sales rise 1.09% to Rs 1168.26 croreNet profit of Kajaria Ceramics rose 12.84% to Rs 87.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 77.74 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.09% to Rs 1168.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1155.62 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1168.261155.62 1 OPM %17.1613.18 -PBDT206.14155.25 33 PBT164.64115.60 42 NP87.7277.74 13
