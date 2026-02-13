Jindal Capital standalone net profit declines 44.00% in the December 2025 quarter

Sales decline 19.20% to Rs 1.01 croreNet profit of Jindal Capital declined 44.00% to Rs 0.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 19.20% to Rs 1.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.011.25 -19 OPM %61.3949.60 -PBDT0.380.51 -25 PBT0.380.50 -24 NP0.280.50 -44
