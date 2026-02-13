Mohit Paper Mills standalone net profit rises 3.88% in the December 2025 quarter

Sales decline 1.21% to Rs 44.06 croreNet profit of Mohit Paper Mills rose 3.88% to Rs 2.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.58 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.21% to Rs 44.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 44.60 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales44.0644.60 -1 OPM %14.059.17 -PBDT4.405.55 -21 PBT2.333.10 -25 NP2.682.58 4
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content