Kamdhenu standalone net profit rises 67.07% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 5:18 PM IST
Sales decline 3.50% to Rs 168.83 crore

Net profit of Kamdhenu rose 67.07% to Rs 20.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.45 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 3.50% to Rs 168.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 174.96 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales168.83174.96 -4 OPM %12.7311.79 -PBDT28.4318.27 56 PBT26.8316.94 58 NP20.8012.45 67

First Published: Feb 14 2026 | 5:18 PM IST

