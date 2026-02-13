KIFS Financial Services standalone net profit rises 30.51% in the December 2025 quarter

Sales rise 32.41% to Rs 7.15 croreNet profit of KIFS Financial Services rose 30.51% to Rs 2.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.77 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 32.41% to Rs 7.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7.155.40 32 OPM %97.6297.41 -PBDT3.102.42 28 PBT3.092.30 34 NP2.311.77 31
