Hi-Klass Trading & Investment reports standalone net profit of Rs 1.23 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 6740.00% to Rs 3.42 croreNet profit of Hi-Klass Trading & Investment reported to Rs 1.23 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.08 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6740.00% to Rs 3.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.420.05 6740 OPM %73.10-560.00 -PBDT2.29-0.08 LP PBT2.29-0.08 LP NP1.23-0.08 LP
