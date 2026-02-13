Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Lasa Supergenerics reports standalone net loss of Rs 2.55 crore in the December 2025 quarter

Lasa Supergenerics reports standalone net loss of Rs 2.55 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 5:21 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 93.35% to Rs 2.20 crore

Net loss of Lasa Supergenerics reported to Rs 2.55 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 5.49 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 93.35% to Rs 2.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.08 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.2033.08 -93 OPM %-34.090.82 -PBDT-0.840.46 PL PBT-2.41-2.34 -3 NP-2.555.49 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Mahaalaxmi Texpro reports standalone net loss of Rs 0.38 crore in the December 2025 quarter

Sujala Trading & Holdings reports standalone net loss of Rs 0.36 crore in the December 2025 quarter

KIFS Financial Services standalone net profit rises 30.51% in the December 2025 quarter

Garbi Finvest standalone net profit declines 87.20% in the December 2025 quarter

The Grob Tea Co standalone net profit rises 990.77% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 5:21 PM IST

Explore News

Next Story