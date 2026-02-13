Sujala Trading & Holdings reports standalone net loss of Rs 0.36 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 43.24% to Rs 0.21 croreNet Loss of Sujala Trading & Holdings reported to Rs 0.36 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.95 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 43.24% to Rs 0.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.37 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.210.37 -43 OPM %-171.43-256.76 -PBDT-0.36-0.95 62 PBT-0.36-0.95 62 NP-0.36-0.95 62
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content