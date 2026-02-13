SPA Capital Services standalone net profit rises 50.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 35.87% to Rs 8.22 croreNet profit of SPA Capital Services rose 50.00% to Rs 0.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.14 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 35.87% to Rs 8.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8.226.05 36 OPM %5.605.12 -PBDT0.420.22 91 PBT0.280.19 47 NP0.210.14 50
