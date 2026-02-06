Associate Sponsors

Machino Plastics reports standalone net loss of Rs 1.47 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 6:18 PM IST
Sales rise 34.30% to Rs 125.46 crore

Net loss of Machino Plastics reported to Rs 1.47 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 1.54 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 34.30% to Rs 125.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 93.42 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales125.4693.42 34 OPM %6.929.05 -PBDT3.575.37 -34 PBT-1.613.21 PL NP-1.471.54 PL

First Published: Feb 06 2026 | 6:18 PM IST

