Bombay Cycle & Motor Agency consolidated net profit rises 1433.33% in the December 2025 quarter

Sales rise 14.24% to Rs 3.29 croreNet profit of Bombay Cycle & Motor Agency rose 1433.33% to Rs 0.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.24% to Rs 3.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.292.88 14 OPM %10.0317.71 -PBDT0.870.68 28 PBT0.770.64 20 NP0.460.03 1433
