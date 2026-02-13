Associate Sponsors

Mahamaya Steel Industries consolidated net profit rises 75.23% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 4:35 PM IST
Net profit of Mahamaya Steel Industries rose 75.23% to Rs 1.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.15% to Rs 224.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 199.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales224.11199.83 12 OPM %2.612.03 -PBDT4.743.43 38 PBT2.551.39 83 NP1.911.09 75

First Published: Feb 13 2026 | 4:35 PM IST

