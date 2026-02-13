Mahanagar Telephone Nigam reports consolidated net loss of Rs 896.94 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 24.39% to Rs 197.52 croreNet Loss of Mahanagar Telephone Nigam reported to Rs 896.94 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 836.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 24.39% to Rs 197.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 261.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales197.52261.24 -24 OPM %-20.59-14.13 -PBDT-754.80-686.20 -10 PBT-896.94-836.07 -7 NP-896.94-836.07 -7
