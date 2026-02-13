The Hi-Tech Gears consolidated net profit declines 87.48% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.25% to Rs 219.08 croreNet profit of The Hi-Tech Gears declined 87.48% to Rs 0.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.87 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.25% to Rs 219.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 200.53 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales219.08200.53 9 OPM %10.0113.23 -PBDT21.1024.72 -15 PBT3.138.77 -64 NP0.866.87 -87
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content