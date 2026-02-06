Mangalam Cement standalone net profit rises 45.33% in the December 2025 quarter

Sales decline 3.88% to Rs 421.39 croreNet profit of Mangalam Cement rose 45.33% to Rs 11.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.81 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 3.88% to Rs 421.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 438.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales421.39438.38 -4 OPM %10.689.92 -PBDT36.9932.37 14 PBT16.5913.03 27 NP11.357.81 45
