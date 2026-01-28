Associate Sponsors

Menon Pistons consolidated net profit rises 10.48% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 28 2026 | 2:32 PM IST
Sales rise 20.58% to Rs 76.10 crore

Net profit of Menon Pistons rose 10.48% to Rs 6.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.58% to Rs 76.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 63.11 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales76.1063.11 21 OPM %16.4816.67 -PBDT12.3110.37 19 PBT9.357.70 21 NP6.435.82 10

First Published: Jan 28 2026 | 2:32 PM IST

