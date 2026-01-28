Gujarat Road & Infrastructure Company standalone net profit rises 6.09% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.56% to Rs 112.27 croreNet profit of Gujarat Road & Infrastructure Company rose 6.09% to Rs 49.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 46.98 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.56% to Rs 112.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 95.50 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales112.2795.50 18 OPM %82.2279.99 -PBDT89.5575.51 19 PBT78.3165.27 20 NP49.8446.98 6
