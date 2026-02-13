Indian Sucrose standalone net profit rises 135.31% in the December 2025 quarter

Sales rise 54.30% to Rs 79.74 croreNet profit of Indian Sucrose rose 135.31% to Rs 6.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.86 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 54.30% to Rs 79.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 51.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales79.7451.68 54 OPM %13.8613.76 -PBDT10.266.38 61 PBT7.383.86 91 NP6.732.86 135
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content