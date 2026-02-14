Morepen Laboratories consolidated net profit rises 3.07% in the December 2025 quarter

Sales rise 6.93% to Rs 484.16 croreNet profit of Morepen Laboratories rose 3.07% to Rs 27.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 26.69 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.93% to Rs 484.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 452.78 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales484.16452.78 7 OPM %9.577.98 -PBDT45.8040.14 14 PBT35.4235.21 1 NP27.5126.69 3
