B C C Fuba India standalone net profit rises 18.18% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:43 AM IST
Sales rise 29.03% to Rs 17.29 crore

Net profit of B C C Fuba India rose 18.18% to Rs 1.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.99 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 29.03% to Rs 17.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales17.2913.40 29 OPM %14.1116.27 -PBDT2.111.97 7 PBT1.671.72 -3 NP1.170.99 18

First Published: Feb 14 2026 | 9:43 AM IST

