NDR Auto Components consolidated net profit rises 13.44% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 04 2026 | 2:32 PM IST
Sales rise 18.89% to Rs 208.29 crore

Net profit of NDR Auto Components rose 13.44% to Rs 15.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.39 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.89% to Rs 208.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 175.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales208.29175.20 19 OPM %10.8910.61 -PBDT25.2920.93 21 PBT19.7116.92 16 NP15.1913.39 13

First Published: Feb 04 2026 | 2:32 PM IST

