Nirlon standalone net profit rises 18.90% in the December 2025 quarter

Sales rise 5.32% to Rs 169.93 croreNet profit of Nirlon rose 18.90% to Rs 69.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 58.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.32% to Rs 169.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 161.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales169.93161.34 5 OPM %77.5281.15 -PBDT107.04104.14 3 PBT93.2189.73 4 NP69.3258.30 19
