PB Fintech consolidated net profit rises 164.87% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 03 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 37.13% to Rs 1771.15 crore

Net profit of PB Fintech rose 164.87% to Rs 189.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 71.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 37.13% to Rs 1771.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1291.62 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1771.151291.62 37 OPM %8.962.13 -PBDT234.83118.65 98 PBT201.0785.08 136 NP189.3871.50 165

First Published: Feb 03 2026 | 9:04 AM IST

