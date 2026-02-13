Associate Sponsors

Photoquip India reports standalone net profit of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 3:32 PM IST
Sales decline 0.56% to Rs 3.55 crore

Net profit of Photoquip India reported to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 0.56% to Rs 3.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.57 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.553.57 -1 OPM %1.69-0.56 -PBDT0.190.26 -27 PBT-0.020.06 PL NP0.01-0.03 LP

First Published: Feb 13 2026 | 3:32 PM IST

