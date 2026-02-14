POCL Enterprises standalone net profit rises 51.69% in the December 2025 quarter

Sales rise 6.83% to Rs 364.42 croreNet profit of POCL Enterprises rose 51.69% to Rs 8.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.61 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.83% to Rs 364.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 341.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales364.42341.12 7 OPM %4.453.78 -PBDT13.427.97 68 PBT12.097.20 68 NP8.515.61 52
