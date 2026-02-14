Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / POCL Enterprises standalone net profit rises 51.69% in the December 2025 quarter

POCL Enterprises standalone net profit rises 51.69% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 4:37 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 6.83% to Rs 364.42 crore

Net profit of POCL Enterprises rose 51.69% to Rs 8.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.61 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.83% to Rs 364.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 341.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales364.42341.12 7 OPM %4.453.78 -PBDT13.427.97 68 PBT12.097.20 68 NP8.515.61 52

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Alkali Metals reports standalone net loss of Rs 1.39 crore in the December 2025 quarter

MPF Systems reports standalone net loss of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

Mudra Financial Services reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Mudunuru reports standalone net profit of Rs 0.19 crore in the December 2025 quarter

Hira Automobile standalone net profit declines 26.67% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 4:37 PM IST

Explore News

Next Story