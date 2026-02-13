Repro India consolidated net profit declines 35.90% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.43% to Rs 130.26 croreNet profit of Repro India declined 35.90% to Rs 0.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.43% to Rs 130.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 125.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales130.26125.94 3 OPM %8.018.23 -PBDT9.098.79 3 PBT0.771.19 -35 NP0.751.17 -36
