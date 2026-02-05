Associate Sponsors

Sandur Manganese & Iron Ores consolidated net profit declines 15.74% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 05 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 27.05% to Rs 1209.31 crore

Net profit of Sandur Manganese & Iron Ores declined 15.74% to Rs 115.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 137.33 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 27.05% to Rs 1209.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 951.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1209.31951.87 27 OPM %20.7325.24 -PBDT232.41218.77 6 PBT178.81180.42 -1 NP115.71137.33 -16

First Published: Feb 05 2026 | 9:05 AM IST

