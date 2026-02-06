Associate Sponsors

Sanghvi Movers standalone net profit rises 77.50% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 6:18 PM IST
Sales rise 44.96% to Rs 172.57 crore

Net profit of Sanghvi Movers rose 77.50% to Rs 32.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 18.40 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 44.96% to Rs 172.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 119.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales172.57119.05 45 OPM %48.7345.83 -PBDT84.5156.98 48 PBT52.0325.80 102 NP32.6618.40 78

First Published: Feb 06 2026 | 6:18 PM IST

