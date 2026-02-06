Saven Technologies standalone net profit declines 30.26% in the December 2025 quarter

Sales rise 19.42% to Rs 4.55 croreNet profit of Saven Technologies declined 30.26% to Rs 0.53 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.76 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.42% to Rs 4.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.81 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.553.81 19 OPM %17.8022.31 -PBDT0.941.06 -11 PBT0.701.01 -31 NP0.530.76 -30
