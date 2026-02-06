Pritika Engineering Components consolidated net profit rises 16.78% in the December 2025 quarter

Sales rise 26.11% to Rs 35.69 croreNet profit of Pritika Engineering Components rose 16.78% to Rs 1.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.43 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 26.11% to Rs 35.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 28.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales35.6928.30 26 OPM %14.6315.97 -PBDT3.763.23 16 PBT2.021.62 25 NP1.671.43 17
