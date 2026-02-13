Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Savera Industries standalone net profit rises 37.13% in the December 2025 quarter

Savera Industries standalone net profit rises 37.13% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:22 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 40.85% to Rs 27.17 crore

Net profit of Savera Industries rose 37.13% to Rs 2.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 40.85% to Rs 27.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.29 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales27.1719.29 41 OPM %16.5614.00 -PBDT5.403.41 58 PBT3.462.70 28 NP2.772.02 37

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Elegant Marbles and Grani Industries standalone net profit rises 94.74% in the December 2025 quarter

Artificial Electronics Intelligent Material standalone net profit rises 652.60% in the December 2025 quarter

Saptarishi Agro Industries reports standalone net loss of Rs 2.62 crore in the December 2025 quarter

Autoriders International standalone net profit rises 113.64% in the December 2025 quarter

Ashiana Agro Industries reports standalone net profit of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:22 AM IST

Explore News

Next Story