Senthil Infotek reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Sales decline 66.67% to Rs 0.01 croreSenthil Infotek reported no net profit/loss in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.08 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 66.67% to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.010.03 -67 OPM %-200.00-6933.33 -PBDT0-2.08 100 PBT0-2.08 100 NP0-2.08 100
