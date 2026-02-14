Associate Sponsors

Senthil Infotek reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:24 AM IST
Sales decline 66.67% to Rs 0.01 crore

Senthil Infotek reported no net profit/loss in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.08 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 66.67% to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.010.03 -67 OPM %-200.00-6933.33 -PBDT0-2.08 100 PBT0-2.08 100 NP0-2.08 100

First Published: Feb 14 2026 | 9:24 AM IST

