Siemens Energy India standalone net profit rises 35.05% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 3:36 PM IST
Sales rise 25.97% to Rs 1910.90 crore

Net profit of Siemens Energy India rose 35.05% to Rs 312.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 231.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 25.97% to Rs 1910.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1516.90 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1910.901516.90 26 OPM %24.1122.10 -PBDT502.70332.50 51 PBT470.40311.80 51 NP312.90231.70 35

