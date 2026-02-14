Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Tasty Bite Eatables standalone net profit rises 34.23% in the December 2025 quarter

Tasty Bite Eatables standalone net profit rises 34.23% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 2:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 0.93% to Rs 176.71 crore

Net profit of Tasty Bite Eatables rose 34.23% to Rs 17.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 0.93% to Rs 176.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 178.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales176.71178.36 -1 OPM %14.8512.69 -PBDT31.6925.56 24 PBT23.8918.18 31 NP17.4913.03 34

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

EMA India reports standalone net loss of Rs 0.12 crore in the December 2025 quarter

Bharat Agri Fert & Realty reports standalone net loss of Rs 3.88 crore in the December 2025 quarter

Mipco Seamless Rings (Gujarat) reports standalone net profit of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

Vikran Engg Q3 PAT tumbles 38% YoY to Rs 21 cr

Shakti Pumps Q3 PAT slides 70% YoY to Rs 97 cr

First Published: Feb 14 2026 | 2:32 PM IST

Explore News

Next Story