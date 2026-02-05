Associate Sponsors

Timken India standalone net profit declines 32.92% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 05 2026 | 9:09 AM IST
Sales rise 13.84% to Rs 764.38 crore

Net profit of Timken India declined 32.92% to Rs 49.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 74.31 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.84% to Rs 764.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 671.43 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales764.38671.43 14 OPM %12.5415.86 -PBDT100.74118.83 -15 PBT71.9497.73 -26 NP49.8574.31 -33

First Published: Feb 05 2026 | 9:09 AM IST

