Gallantt Ispat consolidated net profit declines 11.67% in the December 2025 quarter

Sales decline 4.00% to Rs 1073.58 croreNet profit of Gallantt Ispat declined 11.67% to Rs 100.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 113.67 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.00% to Rs 1073.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1118.32 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1073.581118.32 -4 OPM %14.3117.80 -PBDT155.46194.56 -20 PBT123.04165.15 -25 NP100.41113.67 -12
