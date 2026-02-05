Redington consolidated net profit rises 8.87% in the December 2025 quarter

Sales rise 15.74% to Rs 30921.73 croreNet profit of Redington rose 8.87% to Rs 435.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 400.31 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.74% to Rs 30921.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 26716.08 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales30921.7326716.08 16 OPM %2.022.26 -PBDT584.56566.87 3 PBT537.78512.88 5 NP435.80400.31 9
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content