Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Trejhara Solutions consolidated net profit rises 83.33% in the December 2025 quarter

Trejhara Solutions consolidated net profit rises 83.33% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:29 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 426.64% to Rs 33.81 crore

Net profit of Trejhara Solutions rose 83.33% to Rs 1.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.66 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 426.64% to Rs 33.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.42 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales33.816.42 427 OPM %6.2425.39 -PBDT2.921.88 55 PBT1.900.91 109 NP1.210.66 83

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Indigo Paints consolidated net profit rises 1.00% in the December 2025 quarter

Abhishek Infraventures reports consolidated net loss of Rs 0.04 crore in the December 2025 quarter

SAB Industries reports consolidated net loss of Rs 14.69 crore in the December 2025 quarter

USG Tech Solutions reports consolidated net loss of Rs 0.07 crore in the December 2025 quarter

Lahoti Overseas consolidated net profit declines 5.47% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:28 AM IST

Explore News

Next Story