Trident Texofab standalone net profit rises 90.00% in the December 2025 quarter

Sales decline 18.78% to Rs 25.74 croreNet profit of Trident Texofab rose 90.00% to Rs 0.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 18.78% to Rs 25.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.69 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales25.7431.69 -19 OPM %6.377.29 -PBDT1.250.68 84 PBT0.840.27 211 NP0.570.30 90
