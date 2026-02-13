Triton Valves consolidated net profit rises 146.73% in the December 2025 quarter

Sales rise 25.57% to Rs 152.75 croreNet profit of Triton Valves rose 146.73% to Rs 2.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 25.57% to Rs 152.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 121.65 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales152.75121.65 26 OPM %7.406.12 -PBDT8.194.98 64 PBT5.141.76 192 NP2.641.07 147
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content