Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Triton Valves consolidated net profit rises 146.73% in the December 2025 quarter

Triton Valves consolidated net profit rises 146.73% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:29 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 25.57% to Rs 152.75 crore

Net profit of Triton Valves rose 146.73% to Rs 2.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 25.57% to Rs 152.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 121.65 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales152.75121.65 26 OPM %7.406.12 -PBDT8.194.98 64 PBT5.141.76 192 NP2.641.07 147

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

P I Industries consolidated net profit declines 16.47% in the December 2025 quarter

Genesys International Corporation consolidated net profit declines 94.72% in the December 2025 quarter

DigiSpice Technologies reports consolidated net profit of Rs 2.36 crore in the December 2025 quarter

Mac Charles (India) reports consolidated net loss of Rs 63.45 crore in the December 2025 quarter

Indag Rubber consolidated net profit rises 539.13% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:29 AM IST

Explore News

Next Story